Партия свободы с случае прихода к власти также проголосует против введения цифрового евро

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Нидерландская крайне правая Партия свободы (ПС) в случае прихода к власти будет добиваться значительного сокращения взносов страны в бюджет ЕС, а также проголосует против введения цифрового евро. Об этом говорится в ее программе, подготовленной к досрочным парламентским выборам.

"Мы обязаны сократить взносы в бюджет ЕС, а также всеми силами сопротивляться введению цифрового евро", - подчеркивается в программном документе. По оценке ПС, цифровая валюта "расширит контроль Брюсселя над нидерландскими финансами".

Досрочные выборы были назначены в Нидерландах после того, как правящая коалиция развалилась в результате выхода из нее Партии свободы. Они пройдут 29 октября.