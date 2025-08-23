Российские компании заинтересованы в найме в отраслях машиностроения и электронной промышленности, а Индия располагает квалифицированными кадрами, отметил Винай Кумар

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские компании в сфере машиностроения и электронной промышленности заинтересованы в найме на работу граждан Индии. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

"В более широком плане Россия нуждается в рабочей силе, а Индия располагает квалифицированными кадрами. Поэтому в настоящее время в рамках российских правил, законов и квот компании нанимают индийцев, - сказал он. - Большинство людей, которые приехали, работают в строительном и текстильном секторах, но растет число тех, кто заинтересован в найме индийцев в машиностроительном секторе, в электронной промышленности".

Кумар отметил, что с увеличением количества индийцев, приезжающих на работу в Россию, повышается и нагрузка на консульские службы. "Когда люди приезжают и уезжают, им нужны консульские услуги, чтобы продлить паспорт, для рождения ребенка, например, в случае потери паспорта и тому подобное, - добавил он. - В общем, основные консульские услуги".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.