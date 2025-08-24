Наибольшей популярностью пользуются составные букеты ярких оттенков и сезонные цветы - гладиолусы, хризантемы и георгины, сообщил член совета директоров ассоциации "Теплицы России"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость букета в России к 1 сентября составляет 2 350 рублей. Наибольшей популярностью пользуются составные букеты ярких оттенков и сезонные цветы - гладиолусы, хризантемы и георгины, сообщил ТАСС член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко.

"Цветовую и цветочную гамму диктует праздничное событие и осенние краски, поэтому в этот период популярны составные букеты ярких оттенков и сезонные цветы: гладиолусы, хризантемы, георгины. Хорошим спросом пользуются и традиционные монобукеты из нескольких роз, гербер или подсолнухов", - сказал Литвиненко.

По словам эксперта, оптовые цены на цветы у отечественных производителей и у импортеров в текущем году выросли по сравнению с тем же периодом 2024 года. "На это повлияло увеличение стоимости производства отечественных цветов и инфляционные процессы. Особенность этого года: из-за дефицита кадров руководство расширяет социальный пакет для сотрудников и увеличивает заработную плату, что также сказывается на себестоимости цветочной продукции. Импортные цветы подорожали за счет удорожания логистики и банковского обслуживания платежей поставщикам", - добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что спрос на цветы к 1 сентября будет удовлетворен. "Российские тепличные комбинаты, используя агротехнологические приемы, имеют возможность увеличивать объем своей продукции накануне Дня знаний на 15-20% по сравнению со среднегодовыми показателями. Плюс к этому у нас в стране продолжает развиваться цветочное фермерство. Оно и ассортимент увеличивает цветочной продукции на рынке, и добавляет приличный объем срезанных цветов нашим покупателям", - добавил Литвиненко.

В то же время недостающее количество закрывает импорт, который расширяет географию: наряду с традиционными странами Европы, а также Эквадором, Колумбией, Кенией и Эфиопией, все больше поставок цветов идет из Узбекистана, Армении и Китая, сообщил эксперт.