Посол в РФ: у Индии и России нет проблем с оплатой поставок нефти

Винай Кумар отметил, что у стран есть рабочая схема по решению торговых вопросов в системе нацвалют

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проблем с оплатой поставок нефти у Индии и России нет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол республики в РФ Винай Кумар.

"Индия и Россия имеют рабочую схему по решению торговых вопросов в системе национальных валют. У нас сейчас нет проблем в оплате за нефть", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии), доктор Аджай Сахай сообщил, что в индийских банках находятся миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам, но не стал называть конкретную сумму. Глава FIEO рассказал, что торговля с Россией в индийских рупиях все еще продолжается.

В мае 2024 года глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Панаджи (индийский штат Гоа) заявил, у РФ накоплены миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Российский министр назвал это проблемой, решение которой обсуждается.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.