МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Никаких правовых ограничений для увеличения числа авиарейсов между Россией и Индией не существует, индийская сторона надеется на улучшение ситуации. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Нет никаких правовых ограничений для авиакомпаний на увеличение провозных емкостей, частоты или направлений. Мы надеемся, что в ближайшем будущем воздушное сообщение между нашими странами улучшится", - отметил дипломат.

