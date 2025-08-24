В аэропорту Перми отменили вылет и прилет четырех рейсов

Еще несколько рейсов задерживаются

ПЕРМЬ, 24 августа. /ТАСС/. Вылет и прилет четырех авиарейсов отменили в международном аэропорту в Перми. Еще несколько рейсов задерживаются, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, отменен утренний рейс авиакомпании Smartavia из Перми в Санкт-Петербург, а также дневной вылет авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. Вместе с тем были отменены прилеты в Пермь рейсов из Санкт-Петербурга и из Москвы.

Кроме того, в Перми задерживаются вылеты рейсов авиакомпаний "Победа" и "Россия" в Санкт-Петербург, авиакомпании "Победа" в Москву и авиакомпании "Руслайн" в Ярославль. Также задержан прилет самолетов из Сочи, Намангана и Ярославля.

В Росавиации ранее сообщали об ограничениях работы аэропортов в нескольких городах РФ.