Председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин считает, что нужно ввести дифференцированный подход к тарифам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") предложил внедрить дифференцированную систему страховых взносов для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

По его словам, в информационном пространстве активно обсуждается возможная отмена льгот по страховым взносам для МСП. "В последнее время бизнес и без того работает в условиях повышенной сложности, вызванной ростом цен на сырье, аренду и логистику. Принимая такие решения, мы должны понимать, что дополнительная финансовая нагрузка в конечном итоге ляжет на потребителя. Это может спровоцировать рост теневой занятости и резко снизить конкурентоспособность малых и средних предприятий", - отметил депутат.

В этой связи он предложил рассмотреть дифференцированный подход к тарифам страховых взносов - с учетом как категории предприятия, так и отраслевой специфики, "как, например, это уже реализовано для ряда производств, где ставка страховых взносов составляет 7,6%". "Почему бы не предусмотреть и для остальных отраслей такой подход, расширить перечень производственных компаний, посмотреть на человекоемкие отрасли, где высокая доля ручного труда", - сказал Демин.

Среди возможных механизмов парламентарий предложил ввести для таких отраслей поэтапную нагрузку: "на старте тариф 5%, при достижении определенной численности и выручки - 10 % и так далее".

Он также отметил, что бизнес-среда неоднородна: существуют как "высокомаржинальные сферы, так и социально значимые, но низкорентабельные отрасли". "У каждого бизнеса своя модель, своя рентабельность", - добавил депутат.

Аналогичный подход, по его мнению, целесообразно применять не только к страховым взносам, но и к налоговой нагрузке, а также к мерам господдержки. "Дифференциация позволит точечно помогать тем отраслям, которые в этом наиболее нуждаются, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики и сохранить здоровую конкурентную среду", - заключил депутат.