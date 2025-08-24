Регион еще в 2024 году достиг и перевыполнил план по объему привлеченных инвестиций

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Прирост объема валового регионального продукта в Севастополе по итогам 2025 года ожидается на 10%, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Несмотря на сложности с логистикой и санкционные ограничения, экономика Севастополя демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 млрд рублей. Сейчас мы подводим итоги за третий квартал 2025 года, и уже по предварительным оценкам видно, что мы сможем превысить этот показатель минимум на 10%", - говорится в сообщении.

Развожаев отметил одно из главных достижений региона - до 2025 года по поручению президента России Владимира Путина власти города должны были привлечь не менее 200 млрд частных инвестиций, однако уже в прошлом году этот показатель был достигнут и перевыполнен. В 2025 году правительство города рассчитывает на дальнейший рост. Больше всего инвестиций, уточнил губернатор, вкладывают в виноградарство и виноделие, среди успешных примеров такой работы он назвал новый винзавод компании AYA, общий объем вложений в это предприятие полного цикла составил 4,5 млрд рублей, благодаря чему в Севастополе появилось еще одно винодельческое предприятие полного цикла. Также средства активно вкладываются в модернизацию Инкерманского винзавода, где предполагается создание центра винного туризма.

"Максим Геннадьевич отметил комплексное развитие Севастополя и большой потенциал для дальнейшего экономического развития в сферах промышленности, сельского хозяйства, IT-сферы, туризма", - написал Развожаев.