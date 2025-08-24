"Авито": в России новые смартфоны подешевели на 10% во II квартале

В том числе снизилась стоимость последних флагманских моделей от Apple и Samsung

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новые смартфоны (не находившиеся в эксплуатации) подешевели в России в среднем на 10% в апреле - июне в сравнении с I кварталом, сообщили ТАСС в "Авито". Упали в том числе цены на последние флагманы от Apple и Samsung.

Гаджеты от Apple подешевели в среднем на 11%. Лидеры - iPhone 14, упавший в цене на 21%, до 43 тыс. рублей, и iPhone 13 Pro (-20%, до 42 тыс. рублей). На 19% дешевле стал iPhone 13, стоить он на конец II квартала мог около 35 тыс. рублей. Цены на iPhone 16 упали на 14%, до 62 тыс. рублей, на 16 Pro - на 15%, до примерно 85 тыс. рублей, на 16 Pro Max - на 11%, до 92 тыс. рублей.

Смартфоны от Samsung подешевели за три месяца на 12%. Цены на базовый Galaxy S24, например, упали до 45 тыс. рублей (на 23%), на Galaxy S23 - до 38 тыс. рублей (на 22%), на Galaxy S24 FE - до 37 тыс. рублей, или на 21%. Снижение цен коснулось и флагманов Samsung - Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus подешевели на 16%, до 59 тыс. и 66 тыс. рублей соответственно. Galaxy S25 Ultra "просел" на 20%, до 79 тыс. рублей.

Снижение цен на флагманы Apple и Samsung в "Авито" объясняют "эффектом высокой базы I квартала, когда цены были выше из-за курса валют".

Топ-3 самых подешевевших брендов в целом за квартал - китайские OnePlus (-17%, до 52 тыс. рублей), Infinix. (-15%, до 11 тыс. рублей) и Tecno (-13%, также до 11 тыс. рублей).