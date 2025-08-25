Комитет ГД осенью обсудит с МЭР вопросы регулирования экстремального туризма

Целью совещания станет "совместная проработка предложений и последующее внесение изменений в законодательство", направленных обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по туризму во время осенней сессии намерен провести совещание с участием представителей Минэкономразвития и экспертов, чтобы проработать поправки в законодательство в сфере экстремального туризма. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"В предстоящую осеннюю сессию комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры планирует провести совещание с представителями Минэкономразвития, экспертами сфер экстремального туризма", - сказал Кривоносов.

По его словам, целью совещания станет "совместная проработка предложений и последующее внесение изменений в законодательство", направленных на регулирование и обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма.