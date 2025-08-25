Общая площадь свалок достигла более 1,2 тыс. кв. м, а объем накопленных отходов - 850 куб. м

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Министерство экологии Красноярского края обратилось с иском в арбитражный суд региона с требованием к управлению капитального строительства Красноярска ликвидировать две несанкционированные свалки в центральной части города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление министерства экологии Красноярского края к муниципальному казенному учреждению г. Красноярска "Управление капитального строительства" Как следует из искового заявления, в ходе выездного обследования земельного участка, расположенного в микрорайоне Кразовский Центрального района г. Красноярска, были выявлены две несанкционированные свалки отходов производства и потребления (твердые коммунальные, строительные, промышленные и иные отходы)", - говорится в сообщении.

Общая площадь свалок более 1,2 тыс. кв. м, объем накопленных отходов - 850 куб.м. По мнению истца, свалки создают угрозу экологической и пожарной безопасности, загрязняют почву и водные объекты, а также несут эпидемиологические риски. Министерство требует ликвидировать свалки в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, отходы должны быть транспортированы на санкционированные свалки. Земельный участок, где находятся обе свалки, находится в постоянном пользовании управления капстроительства. Иск начнут рассматривать 29 сентября.