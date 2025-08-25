Центр будет работать на базе Ижевского государственного технического университета и заниматься не только производством, но и новыми разработками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Удмуртская Республика в 2026 году получит около 1 млрд рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Запрос на БПЛА растет в самых разных отраслях - их используют энергетики, сельхозпредприятия, строители, картографы. К примеру, в прошлом году беспилотники помогали нашим лесникам следить за пожарами. Результат: 98% пожаров потушили в первые же сутки, средняя площадь каждого из них - около полугектара, а это в 9 раз ниже, чем в среднем по округу", - написал Бречалов.

По его словам, центр будет работать на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные производители беспилотных систем региона. Центр будет занят не только производством, но и новыми разработками. Особое внимание уделят подготовке кадров: в учреждениях среднего и высшего образования появятся новые направления.