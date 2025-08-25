Чемезов рассказал о планах выпуска до 20 самолетов Ту-214 к 2028-2029 годам

Глава Ростеха отметил, что Казанский авиационный завод стал "суперсовременным предприятием"

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Объем производства самолетов Ту-214 планируется нарастить до 20 штук к 2028-2029 годам. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"[Казанский авиационный завод] за последние три года стал суперсовременным предприятием. <...> Где-то к 2028-2029 году мы будем выпускать 20 машин в год, Ту-214", - сказал Чемезов на церемонии награждения почетных граждан Казани.

В феврале министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что первые самолеты Ту-214 будут поставлены в 2025 году. В марте Минпромторг сообщил, что объем заказов на самолет Ту-214 составляет 30 машин. В ноябре 2024 года Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, он продлился 1 час 10 минут.