Корпорация в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками, заявили в компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" опровергла информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов. Все необходимые транзакции по банковским счетам выполняются в рабочем режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Информация об аресте счетов ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в Швейцарии не соответствует действительности. ВСМПО-АВИСМА в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками", - сказали в компании.

Ранее адвокат Александр Забейда сообщил, что швейцарский суд постановил наложить арест на счета корпорации. Он также подчеркнул, что компания "Интерлинк" (Interlink Metals & Chemicals AG), инициировавшая разбирательство в Швейцарии, настаивает на том, что коммерческие вопросы, включая распределение прибыли, должны решаться исключительно в коммерческих судах.

В конце июня бывший генеральный директор корпорации Михаил Воеводин был арестован. Также под стражу отправлен генеральный директор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).