Калмыкия планирует закупать в Индии природный камень для строительства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Калмыкия намерена развивать сотрудничество с Индией в строительной отрасли, в частности, республика планирует закупать в этой стране природный камень. Власти региона при этом также заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, сообщил ТАСС по итогам своей поездки в Нью-Дели глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Нас интересуют строительные материалы в Индии - все, что связано с натуральным камнем. В Калмыкии сейчас строительная отрасль получила новый виток в развитии, и мы готовы рассмотреть возможность приобретения строительных материалов из Индии", - сказал он.

Глава республики отметил, что власти региона заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов из Индии. "Это тоже именно в первую очередь в стройку, в сельское хозяйство и, возможно, в легкую промышленность", - уточнил Хасиков.

Он также добавил, что власти Индии проявили интерес к проводимым сейчас в Калмыкии разработкам нефти и газа. "Калмыкия является нефтегазоносным регионом. Данная отрасль их тоже заинтересовала, то есть они готовы рассмотреть возможность инвестировать", - добавил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Хасикова сообщалось, что масштабные геологоразведывательные работы в Калмыкии впервые с советских времен возобновили в 2020 году. Оценка ресурсной базы, по данным экспертов, составляет порядка 19 млрд тонн условного топлива.

Представительство Калмыкии под руководством главы региона Бату Хасикова посетило Нью-Дели в августе, где приняло участие в двусторонних переговорах с индийскими официальными лицами по ряду ключевых вопросов для развития регионально-странового диалога. На повестке - реликвии Будды Шакьямуни, культурный и трудовой обмен.

О форуме

III Международный буддистский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.