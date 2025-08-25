В России не наблюдается дефицита производства пива, отметил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пиву из КНДР будет трудно закрепиться на потребительском рынке России, предложение на котором полностью покрывает спрос по цене и качеству. Такое мнение ТАСС выразил сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь", эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев.

Ранее издание РБК сообщило, что пиво бренда Tumangang 11 начали продавать в торговых сетях Дальнего Востока, в частности в Якутии, Приморье, Хабаровском крае.

"Россия не страдает дефицитом пива ни по суммарному производству, ни по количеству сортов и марок, ни по их качеству. <...> В России научились делать свое хорошее пиво по доступной цене. Абсолютно не ко всем производителям это относится, но хорошие примеры точно есть. Поэтому цена северокорейской бутылки в 160 рублей не очень понятна", - считает Николаев

По его словам, пивной ассортимент любого сетевого супермаркета в России превосходит многие специализированные магазины в ЕС, и даже акцизы на пиво из недружественных стран не изменили ситуацию с наполнением полок, подчеркнул собеседник агентства.

"Среди российских марок есть множество, которые готовы побить конкурента ценой", - заключил эксперт.

