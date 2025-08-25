Суд назначил предварительное заседание по делу на 28 октября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа владельцев акций Petropavlovsk plc подала в Арбитражный суд Москвы иск к Мосбирже, Газпромбанку и "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). При этом компания Petropavlovsk привлечена к разбирательству как третье лицо, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Суд назначил предварительное заседание по делу на 28 октября. Суть исковых требований не раскрывается. В материалах суда отмечается, что до 22 октября присоединиться к требованиям истцов могут другие акционеры Petropavlovsk.

ТАСС направил запрос в Мосбиржу, Газпромбанк и УГМК.

В конце марта 2022 года Petropavlovsk сообщил о том, что не может больше продавать добываемое золото, так как по условиям кредитных соглашений с Газпромбанком 100-процентная квота добычи должна выкупаться только им. Однако сам банк в числе других российских кредитных организаций 24 марта 2022 года попал под санкции Великобритании. В июле 2022 года Petropavlovsk запустила процедуру несостоятельности - подала заявление о назначении внешних управляющих. Также компания запросила приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже и подала заявление о прекращении торгов акциями компании на Московской бирже. В сентябре 2022 года "УГМК-инвест" приобрела основные активы Petropavlovsk.

Позднее Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила обращение к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая в 2022 году выкупила основные активы золотодобытчика Petropavlovsk. Ассоциация предлагала провести встречу с группой акционеров при участии представителя АРИ, чтобы обсудить вопрос выкупа акций у российских розничных миноритариев, приобретавших акции через Мосбиржу.