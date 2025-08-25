Банк России также намерен оценить возможность внедрения механизма clawback

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ до конца года подготовит концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту банков при ухудшении их финансового положения. Это следует из доклада Банка России о развитии банковского регулирования и надзора.

"Во втором полугодии 2025 года планируем подготовить концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту при ухудшении финансового положения КО (кредитных организаций)", - отмечается в документе.

Кроме того Банк России планирует оценить возможность внедрения механизма clawback (возврат бонусов, выплаченных менеджменту). График реализации этой инициативы будет определен дополнительно.

В докладе регулятор отмечает, что необходимо повышать заинтересованность менеджмента банков в поддержании их финансовой устойчивости.