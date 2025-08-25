Терминалы Starlink доставляются на Украину по линии Минобороны и частными компаниями, причем значительную часть расходов здесь покрывает Польша

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинские власти проводят консультации с польской стороной относительно платы за пользование спутниковой системой Starlink. Об этом украинскому изданию "Общественное" сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Терминалы Starlink доставляются на Украину по линии Минобороны и частными компаниями, причем значительную часть расходов здесь покрывает Польша. На спутниковом интернете у ВСУ строится система управления войсками, взаимодействие подразделений, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны.

Ранее сегодня стало известно, что власти Польши не смогут предоставлять помощь с финансированием интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент республики Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев.

Согласно данным Министерства цифровизации Польши, польские власти с 2022-го по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году Польша планирует направить на эти цели $20 млн. В целом, по словам главы министерства Кшиштофа Гавковского, ежегодные траты Польши на обслуживание Starlink для Украины составляют около $200 млн. Также сообщалось что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября.