Банк России также актуализирует базовое значение КТ для некоторых регионов с учетом показателей текущей убыточности ОСАГО

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России предложил изменить порядок определения территориального коэффициента и рассчитывать стоимость ОСАГО в зависимости от уровня рисков мошенничества в регионе, сообщается на официальном сайте регулятора.

"Банк России предлагает изменить порядок определения территориального коэффициента (КТ). Если в регионе длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в ОСАГО, то при расчете стоимости полиса КТ там будет вдвое выше базового значения. Новые правила тарификации предусмотрены проектом указания Банка России, который опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие регионы ЦБ будет определять с учетом их нахождения в высокорисковой зоне. "По данным "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО", к ним относятся Республика Ингушетия (с 2019 года) и Новосибирская область (с 2021 года). Для 8 территорий, расположенных в этих регионах, предлагается установить повышенное значение КТ", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Банка России с 2023 по 2025 год количество регионов с высокими рисками недобросовестных действий ("красная" зона согласно мониторингу) сократилось с 12 до 2, за последний год в результате активной работы региональных властей из "красной" зоны вышли Республика Дагестан и Чеченская Республика.

"Банк России также актуализирует базовое значение КТ для некоторых регионов с учетом показателей текущей убыточности ОСАГО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, документ расширяет тарифный коридор в обе стороны: на 40% для мотоциклов и на 15% для всех остальных категорий. "Пересмотр границ необходим для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО. Для обычных автомобилистов тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года. При этом средняя выплата существенно увеличилась: ее значение за 6 месяцев 2025 года стало на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 17% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года", - отмечается в сообщении.