На форуме в Москве выступит соучредитель Apple Стив Возняк

Мероприятие пройдет 17-18 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Соучредитель корпорации Apple Стив Возняк выступит на мероприятии "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС". Мероприятие в третий раз состоится в Москве и пройдет 17-18 сентября. Об участии Возняка ТАСС сообщили организаторы.

Предприниматель, программист и инженер намерен поделиться с аудиторией эволюцией технологий. Он проведет параллели между революцией ПК и современным этапом развития ИИ и робототехники. Возняк расскажет о стратегиях из прошлого, которые помогли массово внедрить ПК, и проанализирует их актуальность сегодня.

Сам Возняк по этому случаю заявил: "Мы стоим на пороге будущего, о котором раньше можно было только мечтать или читать в научной фантастике". Но с большими техническими изменениями, добавил он, приходит большая ответственность.

"Сегодняшний прогресс - ИИ и роботы - это уже не просто инструменты. Это потенциальные партнеры для человека, а возможно, и конкуренты. Нам необходимо создать открытый глобальный диалог, как это было в начале развития эры ПК, но на совершенно новом уровне, чтобы тщательно проанализировать потенциал, траектории развития и последствия внедрения новых технологий. Уже сегодня нам нужно заложить этические принципы в самое сердце инноваций, чтобы будущее было не только умным, но и человечным", - привели его слова организаторы.

Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple 1 апреля 1976 года. Для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор.

Форум "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" будет посвящен роботизированным технологиям и ИИ. В Москву на него приедут представители органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеры мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

