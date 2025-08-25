Апелляция поддержала взыскание с "Норникеля" задолженности в пользу Альфа-банка

Сумма задолженности составила $77,3 млн

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение оставить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с "Норникеля" $77,3 млн задолженности в пользу Альфа-банка без изменения. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится там.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск Альфа-банка о взыскании $77,3 млн задолженности с "Норильского никеля". Иск банка к "Норникелю" подан 28 ноября 2024 года. Представитель "Норникеля" говорил ТАСС, что банк подал иск к "Норникелю" с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами, а наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика. В пресс-службе Альфа-банка также ранее подтверждали информацию о том, что кредитная организация подала иск с целью защиты своих интересов.