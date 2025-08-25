Ожидается, что в 2025 году профильные специалисты двух стран проведут экспертные встречи для презентации стандарта узбекским специалистам и определения дальнейших шагов сотрудничества

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Российский ГОСТ "Технологии информационного моделирования в строительстве" будет включен в нормативную базу Узбекистана. Об этом сообщил Минюст республики в своем Telegram-канале.

"Росстандарт и Агентство по техническому регулированию Узбекистана договорились о включении российского стандарта ГОСТ "Технологии информационного моделирования в строительстве. Основные термины и определения" в нормативную базу республики", - говорится в сообщении. Стандарт закрепляет единую систему терминов для информационного моделирования объектов капитального строительства.

"Признание российского стандарта в Узбекистане - важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества. С помощью документа не только упростится взаимодействие между нашими странами в строительной отрасли, но и откроются новые возможности для совместных инициатив инфраструктурного строительства", - сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. "В условиях активного развития промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном особую значимость приобретает гармонизация и взаимное признание требований в области технического регулирования и стандартизации, а формирование единого нормативного поля в строительстве способствует объединению рынков и созданию новых возможностей для бизнеса и специалистов", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Ожидается, что в 2025 году профильные специалисты двух стран проведут экспертные встречи для презентации стандарта узбекским специалистам и определения дальнейших шагов сотрудничества.