Соглашения будут способствовать укреплению промышленного потенциала регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Республика Крым, Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики заключили соглашения о развитии кооперационных связей в промышленной сфере. Подписанные документы предусматривают реализацию совместных проектов и устранение барьеров для промышленной кооперации, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Подписанные документы предусматривают обмен информацией и консультации между субъектами-участниками, реализацию совместных проектов в сфере промышленности, а также устранение барьеров для промышленной кооперации. Соглашения будут способствовать развитию кооперационных цепочек между предприятиями, укреплению промышленного потенциала Крыма и исторических регионов", - отметил Аксенов.

Соглашения были заключены между Минпромторгом Республики Крым и аналогичными министерствами Запорожской области, ДНР и ЛНР в ходе двухдневной стажировки в Ростове-на-Дону в рамках программы "Федеральная практика".

Глава Крыма также выразил благодарность коллегам и руководству Минпромторга РФ за помощь и поддержку. В мероприятии в Ростове-на-Дону участвовали более 400 представителей органов исполнительной власти, институтов развития и бизнес-сообщества из 14 регионов. Участники обсуждали вопросы региональной промышленной политики, развития промышленной инфраструктуры, а также меры поддержки в рамках национальных проектов технологического лидерства.