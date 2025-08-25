ЦБ планирует ограничить риски для банков и вкладчиков от операций с криптовалютами

Банк России отмечает, что уже проинформировали рынок о планах установить требования для расчета капитала и нормативов по прямым вложениям в криптовалюту

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России планирует в 2026 году разработать регуляторные требования, чтобы исключить риски для банков и их клиентов и вкладчиков от операций с криптовалютами. Это следует из доклада ЦБ о развитии банковского регулирования и надзора.

Банк России планирует разработать и реализовать в 2026 году регулировании требования по операциям с криптовалютами. Схожий порядок будет применяться и к кредитам криптокомпаниям. Таким образом регулятор намерен исключить угрозу для финансовой устойчивости банков и интересов их клиентов и вкладчиков от операций с криптовалютами.

Банк России отмечает, что уже проинформировали рынок о планах установить требования для расчета капитала и нормативов по прямым (косвенным) вложениям в криптовалюту, а также по финансовым инструментам на нее (как купленным, так и выпущенным самими банками).

Также регулятор рекомендовал 97 банкам на текущем этапе консервативно оценивать риски по таким операциям и предусмотреть полное покрытие номинала инструментов регулятивным капиталом, а также установить лимит по ним на консервативном уровне (не более 1% от капитала).