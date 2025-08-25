Турецкий лидер считает, что реализация проекта транспортного коридора будет способствовать развитию экономический связей с Азербайджаном и Арменией

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Реализация проекта Зангезурского транспортного коридора придаст новое измерение экономическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое состоялось под его председательством, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Проект Зангезурского коридора - это проект мира. Его реализация придаст новое измерение экономическому сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией", - сказал Эрдоган.

22 августа в Турции состоялась церемония закладки 224-километровой железной дороги, которая станет частью транспортной системы Зангезурского коридора и свяжет город Карс на востоке республики с Нахичеваньской областью Азербайджана. Реализация проекта рассчитана максимум на пять лет, он оценивается в €2,4 млрд. Запуск железнодорожной ветки обеспечит ежегодную перевозку порядка 5 млн человек и 15 млн тонн грузов, сообщали ранее турецкие власти.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет носить название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Управлять данным маршрутом будет совместная армяно-американская компания. В Турции его называют Зангезурским коридором.