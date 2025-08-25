Это произошло в связи с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты целенаправленно приостанавливали поставки в Китай запчастей для гражданской авиации в связи с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

"У нас есть сильный козырь - запчасти для самолетов", - сказал американский лидер, комментируя торговые противоречия между США и КНР. "У них не летало 200 самолетов", - заявил Трамп. "Я отправил им, доверяя ему на слово, все запчасти, чтобы самолеты могли летать", - утверждал президент США, имея в виду, по всей видимости, результаты контактов с председателем КНР Си Цзиньпином. "Их самолеты теперь летают. 200 их самолетов не могли подняться в воздух, так как мы целенаправленно не давали им запчасти Boeing. Потому что они не давали нам магниты", - пояснил Трамп.