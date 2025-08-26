Хорхе Кирога отметил, что не намерен ратифицировать контракты и с китайскими компаниями

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога, занявший второе место в первом туре выборов, заявил, что не намерен признавать литиевые контракты, заключенные действующим правительством с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мы не признаем контракты [президента Боливии Луиса] Арсе и все, что он сделал. Они не будут одобрены", - сказал политик AFP в ответ на вопросах о контрактах с Россией и Китаем.

В сентябре 2024 года Росатом сообщил, что Uranium One Group и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство промышленного комплекса, рассчитанного на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год. Действующие власти Боливии ожидают, что инвестиции в проект составят $970 млн.

Контракт требует ратификации парламента. 17 августа в Боливии прошли парламентские и президентские выборы. Во второй тур выборов, который пройдет 19 октября, вышли два оппозиционера - центрист Родриго Пас и консерватор Кирога. Новое правительство приступит к работе 8 ноября.