ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме они договорились об условиях двустороннего торгового соглашения.

"Да, я думаю, мы пришли к соглашению. У них были некоторые проблемы, но мы остались при своем. Они [представители южнокорейской стороны] собираются заключить сделку, на которую дали согласие", - сказал он пресс-пулу Белого дома.

Президент США также похвалил своего южнокорейского коллегу. "Он очень хороший человек, крайне хороший представитель Южной Кореи", - добавил американский лидер.