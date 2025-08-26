Yonhap: южнокорейские компании намерены инвестировать еще $150 млрд в США

Газета "Хангёре" отмечает, что это обещание не связано с инвестиционным фондом в размере $350 млрд, о котором было объявлено в рамках сделки по пошлинам

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южнокорейские компании планируют инвестировать в американскую экономику $150 млрд, помимо ранее объявленных инвестиций в $350 млрд. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Чтобы открыть новую эру промышленного ренессанса и занять лидирующие позиции в мире вместе с США, южнокорейские компании планируют совокупные инвестиции в американскую экономику в размере $150 млрд", - сказал председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин, которого цитирует агентство. В Вашингтоне прошел деловой круглый стол с участием руководства южнокорейских и американских корпораций.

Газета "Хангёре" отмечает, что это обещание не связано с инвестиционным фондом в размере $350 млрд, о котором было объявлено в рамках сделки по пошлинам. 25 августа в Вашингтоне прошли переговоры президентов Республики Корея и США Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа.

31 июля стало известно, что Республика Корея и США достигли договоренностей, в рамках которых Вашингтон начал взимать с южнокорейских товаров таможенные сборы в размере 15%, несмотря на то что между странами заключено соглашение о свободной торговле. В апреле Трамп пригрозил введением 25-процентных ставок. Взамен на более низкие тарифы Южная Корея обещала инвестировать в США $350 млрд, а также закупить у американских компаний энергоресурсы на $100 млрд.