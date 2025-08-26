Американский лидер среди форм таких притеснений назвал "налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп пообещал повышать пошлины и вводить ограничения на поставки американских чипов в страны, которые будут взимать цифровые налоги с технологических компаний США.

"Как президент Соединенных Штатов я буду противостоять государствам, которые нападают на наши невероятные американские технологические компании. Налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на нанесение ущерба американским технологиям и их дискриминацию", - написал он в Truth Social.

По словам Трампа, это должно "прекратиться немедленно". "Этим постом в Truth [Social] я предупреждаю все страны, в которых действуют цифровые налоги, законодательство, правила или нормативные акты, что в том случае, если эти дискриминационные меры не будут отменены, то я как президент Соединенных Штатов введу существенные дополнительные пошлины на экспорт этих государств в США и инициирую ограничения на экспортные поставки наших высоко защищенных технологий и микросхем [в эти страны]", - сообщил президент.

"Проявляйте уважение к Америке и нашим удивительным технологическим компаниям или подумайте о последствиях", - добавил он.