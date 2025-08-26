Представитель южнокорейской организации отметил, что ручка, которую подарили президенту США, не их производства

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Акции южнокорейского производителя канцелярских товаров Monami при открытии торгов подскочили примерно на 23% после того, как президент США Дональд Трамп забрал себе ручку лидера Республики Корея Ли Чжэ Мёна в качестве подарка. Об этом сообщила газета "Хангук кёнчжэ".

25 августа в Вашингтоне состоялся саммит Республики Корея и США. Когда южнокорейский лидер подписывал гостевую книгу, Дональд Трамп обратил внимание на его ручку. Американскому президенту понравилась толщина линии при письме. "Это ваша ручка? Вы заберете ее с собой?" - спросил Трамп. Ли Чжэ Мён решил отдать ее в качестве подарка. Его администрация подтвердила, что ручка была изготовлена специально для южнокорейского президента и ее не планировали дарить.

При этом представитель Monami рассказал газете, что это не их ручка. Эта компания известна в Южной Корее как "народный производитель письменных принадлежностей". Агентство Yonhap также указывает, что производитель неизвестен, но ручка изготовлена в Южной Корее. К 10:00 утра по местному времени рост акций компании был скорректирован и составил 14%.

В качестве подарков Ли Чжэ Мён привез клюшку для гольфа, модель корейского "корабля-черепахи" и ковбойские шляпы с надписью "Сделаем Америку снова великой" и флагами двух государств.