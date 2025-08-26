Модернизация позволит увеличить добычу золота, сообщили в корпорации развития "Енисейская Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство новых мощностей горно-обогатительного комплекса "Боголюбовское" в Мотыгинском районе Красноярского края. Модернизация позволит увеличить добычу золота, сообщает пресс-служба корпорации развития "Енисейская Сибирь".

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство новых мощностей горно-обогатительного комплекса "Боголюбовское" в Мотыгинском районе Красноярского края. После модернизации годовая производительность по добыче и обогащению руды возрастет до 764 тыс. тонн в год. Общие запасы на месторождениях группы в Мотыгинском районе составляют 60 тонн золота. <…> Реализация проекта позволит <…> создать новые рабочие места в регионе с особыми климатическими условиями", - говорится в сообщении.

Предприятие будет перерабатывать руду с трех месторождений - Боголюбовского, Удерейского и Горевского. "Их освоением занимаются ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" и АО "Горевский ГОК" (входят в группу компаний ООО "УК "НОК ГРУПП"), проект включен в КИП "Енисейская Сибирь". После оптимизации технологических процессов комплекс начнет выпуск новых видов продукции - золотосодержащего и свинцового концентратов", - пояснили в пресс-службе.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство современного хвостохранилища для безопасного размещения отходов флотационного обогащения. Это особенно актуально для Мотыгинского района, где расположено предприятие, учитывая его статус территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

Мотыгинский район в Красноярском крае - один из ключевых районов региона по добыче золота и разработке рудных месторождений. Здесь находится несколько крупных месторождений - Васильевское, Раздолинское, Удерейское.