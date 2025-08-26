Как сообщает издание, ОС использует совершенно новую, надежную архитектуру, значительно улучшая пользовательский опыт и безопасность

ШАНХАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Китайский разработчик программного обеспечения KylinSoft выпустил операционную систему нового поколения KylinOS V11. Об этом сообщило издание Pengpai.

Китайская ОС, как уточняет издание, использует совершенно новую, надежную архитектуру, значительно улучшая пользовательский опыт и безопасность.

Kylin - независимо разработанная в Китае операционная система. Она полностью совместима с китайскими процессорами, видеокартами и материнскими платами, что помогает КНР сформировать полноценную отечественную экосистему. Эта ОС уже использовалась в крупных национальных проектах, в частности в космических миссиях по исследованию Луны и Марса.

KylinSoft образована в 2020 году в результате слияния двух технологических компаний China Standard Software и Tianjin Kylin Information. KylinSoft нацелена на создание китайского бренда операционных систем мирового уровня.