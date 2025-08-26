Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные вылеты или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов, отметили в компании

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание некоторых рейсов путем переносов, отмены и объединения на более вместительных самолетах из-за временных ограничений в аэропортах, сообщила авиакомпания.

"В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, в Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов.