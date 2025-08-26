Основная задача FTT-2025 заключается в обеспечении диалога между государством и бизнесом по вопросам инвестиционного потенциала, территориального развития, технологической трансформации и кадровой программы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ежегодный Форум туристических территорий FTT-2025 состоится с 15 по 18 октября 2025 года в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, мероприятие объединит более 5 тыс. участников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

Форум туристических территорий FTT - серия форумов-выставок с федеральной и международной повесткой. Его ключевая цель - обеспечение диалога между государством и бизнесом по вопросам инвестиционного потенциала, территориального развития, технологической трансформации и кадровой программы туристической сферы. Деловая программа включает более 50 круглых столов, 36 отраслевых сессий, презентации инвестиционных кейсов, дискуссии с участием более 200 спикеров.

Среди участников форума - руководители субъектов страны, представители Минэкономразвития РФ, Минпромторга, Совета Федерации, Госдумы, компании "Кавказ.РФ", корпорации "Туризм.РФ", а также ключевых отраслевых ассоциаций.

"На Форуме туристических территорий-2025 соберутся ключевые девелоперы и все российские и зарубежные гостиничные сети, работающие в стране. Это главная площадка года, где инвесторы регулярно находят управляющие компании, а собственники - надежных партнеров в самом перспективном сегменте туризма", - рассказал соорганизатор деловой программы FTT-2025, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как уточнили организаторы, международная повестка FTT-2025 в этом году значительно расширится: в мероприятии примут участие делегации из ОАЭ, Кубы и ряда стран Латинской Америки. Среди зарубежных участников также ожидаются представители Турции, Китая, Казахстана, Армении, Белоруссии, Азербайджана и других государств.

Повестка форума

Особое внимание в 2025 году будет уделено развитию горнолыжной отрасли. Также в фокусе событийный туризм, поддержка народных промыслов, франчайзинг, импортозамещение и международное сотрудничество. "Вместе с участниками и партнерами мы формируем стратегическую повестку, исходя из вызовов, с которыми сталкивается отрасль: от сезонных перегрузок и кадрового дефицита до инфраструктурных ограничений, импортозамещения, технологических задач и вопросов повышения качества сервиса", - отметила организатор форума FTT Светлана Данилина.

Форум будет сопровождаться специализированной B2B-выставкой, размещенной на двух этажах общей площадью 5 тыс. кв. м. Здесь будут представлены новейшие разработки в сфере горнолыжного, спортивного и паркового оборудования, HoReCa, цифровых сервисов, решений по автоматизации и моделированию туристических потоков, а также IT-продукты для повышения эффективности туристической инфраструктуры.

В рамках форума также состоится торжественная церемония вручения профессиональной отраслевой премии Ski business award, деловые экскурсии, а также серия неформальных мероприятий, направленных на укрепление отраслевых связей.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.