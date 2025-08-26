В 2025 году региональный Фонд развития промышленности профинансировал 11 проектов на общую сумму 284,4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области (центр "Мой бизнес") в 2025 году более чем в 5 раз увеличил объем финансовой поддержки проектов местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"В 2025 году региональный Фонд развития промышленности профинансировал 11 проектов на общую сумму 284,4 млн рублей. Для сравнения: в тот же период предыдущего года было выдано всего 2 займа на сумму 52,9 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

С начала 2025 года центр предоставил 4 672 услуги бизнесменам и физическим лицам. При этом, как отмечают представители фонда, количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства среди получателей выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1 547 до 1 740), а физлиц на 25% (с 873 до 1 095). Самой популярной услугой фонда стали консультации.

"Мы продолжаем активно поддерживать предпринимателей Ленинградской области, предоставляя им доступ к ресурсам и знаниям, которые способствуют развитию бизнеса и экономическому росту региона. Наша цель создание благоприятной среды для динамичного роста и инновационного развития", привела пресс-служба слова директора Фонда Вадима Аверина.

В 2025 году центр "Мой бизнес" запустил новую программу для участников специальной военной операции "Бизнес героев 47". Благодаря этой инициативе военнослужащие, завершившие службу в зоне СВО, имеют возможность открыть свое дело. За полгода обучение успешно прошли 76 человек.

Особое внимание Фонд уделяет развитию женского предпринимательства. В марте этого года в центре прошла традиционная конференция "Бизнес-леди 47-го региона", в которой приняли участие более 45 успешных женщин-предпринимателей.

О центре "Мой бизнес" в Ленинградской области

Центр "Мой бизнес" Ленинградской области начал свою работу 21 ноября 2019 года на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности 47-го региона. В нем сконцентрированы основные услуги и сервисы для действующих и начинающих предпринимателей.