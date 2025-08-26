Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 августа, по данным GIE, составила 374 млн куб. м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы приблизились к 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в ПХГ превысила 46,5 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 августа, по данным GIE, составила 374 млн куб. м. Отбор снизился до 18 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь восьмым максимальным для июля за все время наблюдений - 83,5 млрд куб. м газа (-17% к предыдущему году).

ПХГ Европы заполнены на 75,99% (на 7,52 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 91,3% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 ноября каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м для выполнения нормы наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Летом 2025 года странам региона необходимо больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке приходится конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле в среднем составила 12%, в августе - около 14%. Средняя цена закупки газа в Европе в июле 2025 года составила около $410 за тыс. куб. м, в августе - порядка $395.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в июне стал максимальным для этого месяца (12,2 млрд куб. м), а в июле потерял рекордные темпы. Сейчас мощности регазификации загружены на 39% от максимума.