Индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,87%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,71%, до 2 907,8 пункта, индекс РТС рос также на 0,71% - до 1 137,21 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 1,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,153 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 912,39 (+0,87%), индекс РТС составлял 1 137,11 пункта (+0,87%). В это же время курс юаня замедлил рост и составлял 11,17 рубля (-0,1 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой рос на 0,12%, до 2 890,61 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.