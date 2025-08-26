Она составила 15,05 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по итогам второго квартала 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась до 15,05 млрд руб. против 19,49 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете торговой площадки.

При этом, по данным площадки, по итогам апреля - июня комиссионные доходы выросли с 15,53 млрд руб. до 17,84 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также в связи с запуском новых продуктов и услуг. В то же время чистый процентный доход составил 14,25 млрд руб., снизившись с 21,28 млрд руб. годом ранее.

Операционные расходы сократились на 2,1%, до 12,2 млрд руб. Соотношение расходов и доходов составило 37,9%, следует из отчетности.

Сокращение расходов на персонал на 28,2%, по данным торговой площадки, связано с высокой базой по выплатам в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) во втором квартале 2024 года и роспуском начисленных премий за 2024 финансовый год. Расходы на рекламу и маркетинг выросли на 40,6%, что способствовало дальнейшему увеличению клиентской базы проекта "Финуслуги".

В отчетном квартале 2025 года расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание в совокупности возросли на 47,9%, при этом расходы на амортизацию стали больше на 45,2%. Расходы на ИТ-обслуживание увеличились во втором квартале на 55,3% в связи с реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.

Размер собственных средств биржи по итогам второго квартала 2025 года составил 188 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств. Объем капитальных затрат во втором квартале составил 4,13 млрд руб., и большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения, следует из отчетности торговой площадки.