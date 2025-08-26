Минэнерго прорабатывает новые механизмы авансирования строительства генерации

Это позволит привлечь в отрасль дешевые инвестиции и снизить стоимость кВт·ч для потребителей, сообщил замглавы министерства Евгений Грабчак

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России прорабатывает новые механизмы авансирования строительства генерирующих объектов, что позволит привлечь в отрасль дешевые инвестиции и снизить стоимость кВт·ч для потребителей. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак.

"Прорабатываем. Мы существенно изменяем подходы к инвестиционным целям строительства и в целом к привлечению инвестиций в строительных механизмах. Сейчас соответствующий законопроект разрабатываем", - сказал замминистра.

По его словам, в рамках этой работы рассматривается создание новых финансовых институтов. Один из предлагаемых способов - прямое участие крупных потребителей в финансировании строительства точечной генерации под свои нужды через прямые договоры. Ключевым вопросом при реализации такой модели является создание надежных механизмов контроля для обеспечения выполнения обязательств инвестором.

"Задача стоит - в этом году как минимум внести [законопроект] в Госдуму", - подчеркнул Грабчак.

Об авансовом строительстве

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что правительство РФ поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования строительства новой генерации, возводимой в рамках Генсхемы размещения объектов энергетики до 2042 года. В том числе - возведение мощностей за счет авансирования. Сейчас в рамках обязательных инвестиционных контрактов плата за строительство включается в платежи потребителей после ее ввода в эксплуатацию. Однако при введении нового механизма расходы могут быть включены в платежи оптовых потребителей до ввода новых мощностей.

По мнению главы наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, применение механизма авансирования в строительстве энергетических объектов может позволить сэкономить оптовым потребителям энергии до 20 трлн рублей до 2042 года. Это возможно в случае, если на возведение будет выделено 30% от капитальных затрат.

Как ранее сообщали ТАСС в Минэнерго РФ, министерство сейчас обсуждает механизм финансирования строительства новых энергомощностей, при котором расходы на генерацию будут включаться в платежи потребителей до ее ввода в эксплуатацию.

В "Совете производителей энергии" отмечали, что авансовые платежи были бы выгодны как производителям, так и потребителям электроэнергии. Так, генераторам этот механизм позволит ускорить получение денежных средств для начала реализации проектов. Потребители же выиграют за счет снижения совокупного платежа за весь период проекта, так как на объем аванса снизятся капитальные затраты в цене мощности.