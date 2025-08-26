Вице-премьер отметил, что правительство продолжает системную работу в области борьбы с мошенниками в цифровой среде

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Регулярное обновление инструментов защиты граждан России от мошенников в цифровой среде становится неотъемлемой частью борьбы с ними. Об этом заявил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер отметил, что правительство продолжает системную работу в области борьбы с кибермошенниками. Он напомнил, что в рамках первого пакета мер были введены самозапреты на онлайн-кредиты и оформление sim-карт для граждан через "Госуслуги", установлен запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, предусмотрена возможность отказа от СМС-рассылок и массовых звонков. "У граждан появились новые инструменты для защиты. Но это был только первый шаг. Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков. При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы. Регулярное обновление инструментов защиты наших граждан в цифровой среде становится неотъемлемой частью эффективной борьбы", - сказал Григоренко.

Как рассказали в секретариате вице-премьера, во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде разных категорий - от самозапретов для граждан до новых требований для операторов сотовой связи. "Он также предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников", - добавили в секретариате Григоренко.