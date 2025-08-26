В течение лета 2025 года в городе на 200 машинокомплектах автомобиля отрабатывались технологические операции

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Автоваз" совместно с "Автозаводом "Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба "Автоваза".

В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, проводились обучение персонала и контроль качества.

"Автоваз", крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, совместно с "Автозаводом "Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в северной столице", - сообщили в пресс-службе компании.

Поставки комплектов для сборки

"С начала сентября в Санкт-Петербург начнутся поставки сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией)", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что автомобили, собранные в Тольятти и в Санкт-Петербурге, будут технически и визуально идентичны.

"Всего до конца 2025 года "Автозавод Санкт-Петербург" может выпустить до четырех тысяч Lada Iskra", - подчеркнули в компании.