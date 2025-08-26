Товары будут представлены в спецзонах крупных торговых сетей и флагманских магазинах в Харбине, Пекине, Шанхае, Ханчжоу и других городах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа начнут продавать свои товары на онлайн и офлайн платформах в Китае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

"Югорская продукция будет продаваться на онлайн и офлайн платформах в Китае. Китайская сельскохозяйственная научно-технологическая компания "Лэши" запускает проект "Национальный павильон качества России", где под брендом "Extraordinary Russian Product" будут продаваться органические товары со знаком качества", - отметили в ведомстве.

Югорская продукция будет представлена в спецзонах крупных торговых сетей и флагманских магазинах в Харбине, Пекине, Шанхае, Ханчжоу и других городах. При поддержке Фонда развития Югры, Центра экспорта Югры и Роскачества первые четыре югорские компании отправили 9,6 тонн продукции на сумму более 3,6 млн рублей. В частности, это товары со знаком "Органик" - варенье из черники, брусники, клюквы, морошки, облепихи, малины, конфитюр из различных ягод, варенье из сосновых шишек, югорский иван-чай, а также рыбные консервы.