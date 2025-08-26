Речь идет о маршруте Санкт-Петербург - Имеретинский Курорт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" назначили на сентябрь 2025 года дополнительный поезд на маршрут Санкт-Петербург - Имеретинский Курорт, сообщается в Telegram-канале пресс-службы РЖД.

Как сообщили в компании, дополнительный поезд №481/482 Санкт-Петербург - Имеретинский Курорт будет отправляться через день составом из купейных и плацкартных вагонов: из Санкт-Петербурга с 6 по 26 сентября, кроме 20 и 22 сентября, и со станции Имеретинский курорт с 10 по 30 сентября, кроме 24 и 26 сентября.

По пути следования предусмотрены остановки в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, других городах и населенных пунктах.

Также с учетом высокого спроса на поездки в сообщении с Новороссийском, в РЖД приняли решение продлить ежедневное курсирование двух поездов. Поезд №234/233 будет курсировать между Новороссийском и Москвой до конца сентября, а состав №122/121 Новороссийск - Санкт-Петербург - до середины октября.