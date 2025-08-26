В ГД предложили ввести штрафы для чиновников за незаконные претензии к бизнесу

Сейчас должностные лица контрольных и надзорных органов, даже в случае признания судом или в другом порядке их действий неправомерными, персональной ответственности не несут

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева, Георгий Арапов, Олег Леонов, Александр Демин и Ярослав Самылин направили на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц контрольно-надзорных органов за неправомерные наказания для предпринимателей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, предлагается дополнить статью 19.6.1 новой частью, согласно которой признание действий (или бездействия) должностных лиц контрольных и надзорных органов неправомерными повлечет административный штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время должностные лица контрольных и надзорных органов, даже в случае признания судом или в другом порядке их действий неправомерными, персональной ответственности не несут. "Отсутствие индивидуальной ответственности за неправомерные действия приводит к тому, что сотрудники могут формально или недобросовестно подходить к выполнению своих обязанностей, не учитывая реальные последствия для предпринимателей и граждан", - говорится в документе.

Авторы инициативы отметили, что предлагаемая инициатива обеспечит "более ответственное и взвешенное отношение должностных лиц к принятию решений, повысит качество проведения проверок и сократит количество неправомерных актов". "Для предпринимателей это повлечет снижение административного давления, укрепление правовой защищенности и снижение рисков ведения бизнеса", - добавили они.