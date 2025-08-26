Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение для России, отметил глава Морской коллегии

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики РФ. Об этом сообщил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике.

"Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение, - сказал Патрушев, открывая заседание. - Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию - вот ключевые приоритеты национальной морской политики".

Помощник президента уточнил, что на заседании будут рассмотрены вопросы об обеспечении безопасности в акватории Севморпути и развитии аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне РФ.