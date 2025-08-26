Патрушев: важно обеспечить безопасность мореплавания в Арктике в суровом климате

Помощник президента РФ призвал принять меры по развитию отечественных систем связи и гидрометеорологического обеспечения

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев указал на важность обеспечения безопасности мореплавания в Арктике с учетом суровых климатических условий.

На заседании Совета Морколлегии по защите национальных интересов РФ в Арктике Патрушев напомнил о поручениях главы государства по формированию комплексного проекта развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора, в рамках реализации которых необходимо выработать единые подходы к обеспечению безопасности в акваториях данного коридора, включая Севморпуть.

"Вместе с тем не менее важно обеспечить безопасность мореплавания с учетом суровых климатических условий арктического региона, - подчеркнул он. - Прежде всего, следует обеспечить высокую готовность сил и средств к реагированию на возникновение нештатных ситуаций природного и техногенного характера".

Важно принять меры по развитию отечественных систем связи и гидрометеорологического обеспечения, добавил Патрушев. "Особое внимание [нужно] уделить вопросам обеспечения экологической безопасности при реализации инфраструктурных и промышленных проектов", - уточнил глава Морколлегии.

Сложные условия судоходства

Учитывая сложные условия судоходства в высоких широтах, важно комплексно подходить к развитию арктических портов, в первую очередь в восточной части Северного морского пути, создавать на их базе необходимую инфраструктуру, которая должна обеспечить оперативное оказание помощи судам и кораблям при происшествиях на море, а также выполнение аварийных, поисково-спасательных работ и медико-санитарное сопровождение, указал Патрушев.

"В этих целях необходимо принять дополнительные меры по развитию аварийно-спасательного флота, мест его базирования, созданию навигационного оборудования и авиационной поддержке", - пояснил помощник президента.

Он также добавил, что недавно на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию Военно-морского флота были приняты решения, направленные на защиту национальных интересов России в Арктике, в том числе связанных с организацией судоходства по Трансарктическому транспортному коридору и пресечению провокационных действий иностранных государств в арктических широтах.