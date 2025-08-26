Патрушев призвал разработать меры обеспечения безопасности перевозок по СМП

Отсутствие таких мер является сдерживающим фактором для организации перевозок по Северному морскому пути, отметил глава Морской коллегии

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения федеральных органов исполнительной власти РФ, обеспечивающих безопасность мореплавания в Арктике, пока недостаточно технически оснащены, что ограничивает организацию перевозок по Северному морскому пути. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов России в Арктике, отметив необходимость выработки дополнительных мер для комплексного обеспечения безопасности мореплавания.

"Следует отметить, что в настоящее время подразделения федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающие безопасность морской деятельности в Арктической зоне, пока еще недостаточно технически оснащены", - указал он.

Такое положение дел, по словам Патрушева, является сдерживающим фактором для организации перевозок по Северному морскому пути, в том числе транзитных, и в дальнейшем будет ограничивать использование транспортно-логистического потенциала Трансарктического транспортного коридора.

"Перед нами стоит задача выработать дополнительные меры, которые должны способствовать комплексному обеспечению безопасности мореплавания в акваториях Трансарктического транспортного коридора, включая акватории Северного морского пути", - подчеркнул помощник президента.