Компания просит отменить приказ на приостановление лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Вологодской области отложил до 25 сентября заседание по иску компании "Альфа-М" (юридическое лицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития Вологодской области об отмене приказа на приостановлении лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе. Об этом говорится в карточке дела на портале электронного правосудия.

"Судебное заседание отложено до 10:15 мск 25.09.2025", - говорится в документе.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть магазины в Вологодской области.

По данным регионального правительства, всего в начале года в области работало 610 алкомаркетов, из них 360 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер с 1 марта 2025 года: в будни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов.